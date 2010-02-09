Високі каблуки винні у хворобах мозку

Британські учені з`ясували, що носіння взуття на високих каблуках викликає стискання хребетних нервів, головний біль, а також ослабляє розумові здібності, пише Daily Mail. Такі результати були оприлюднені в доповіді The Vitality Show - щорічного заходу про здоровий спосіб життя для жінок, що проходить у Великобританії.

Згідно докладу, найбільш поширеними проблемами жіночих ніг є бурсит (деформація кістки), молоткоподібний палець стопи, пошкодження сухожилля і нерва, розколена гомілка (біль в м`язах передньої ділянки гомілки після надмірного фізичного навантаження). Більша половини з цих проблем безпосередньо пов`язана з останньою модою на носіння ультрависоких каблуків.

У зв`язку із збільшенням проблем жіночих ніг, косметологи з провідного косметологічного центру Великобританії The Harley Medical Group зіткнулися з великим попитом на процедуру "заповнювач стопи" - введення колагену в стопу, щоб носіння модельного взуття було комфортним і менш хворобливим.

vesti.kz