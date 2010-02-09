Які хвороби зумовлюють незадоволеність життям і нудьга

Британські науковці довели: людина може в буквальному розумінні померти від нудьги. Звичайно, таку причину у висновку про смерть не вкаже жоден лікар, проте саме нудьга і супутня нею незадоволеність життям, як з`ясувалося, можуть викликати смертельно небезпечні захворювання.

Дослідивши за 25 років понад 7 тисяч держслужбовців, науковці виявили, що люди, що скаржаться на нудьгу, ризикують померти молодими, а ті, хто постійно випробовує сильну тугу, більш схильні до захворювань серця і ризику померти від нападу, ніж ті, хто задоволені своєю долею.

За ці 25 років до кінця дослідження деякі із досліджуваних померли, і їх кількість серед тих, що страждали від нудьги на 40% більша, пише Daily Mail. На думку науковців, багато в чому цьому сприяли шкідливі звички, на зразок пристрасті до алкоголю і паління, якими нещасні люди часто намагаються заповнити душевну порожнечу.

Щоб уникнути передчасної смерті від нудьги, психологи радять людям, що входять до "групи ризику" (наприклад, вимушеним займатися нудною, рутинною роботою), наповнювати своє життя різноманітними захопленнями, не пов`язаними з шкідливими звичками.

Вони також вважають, що властиву депресії відсутність мотивації і натхнення у власному житті можна подолати, перемкнувши увагу з себе на інших людей. "Замість того, щоб зациклюватися на собі, таким людям варто подумати, що вони можуть зробити для сім`ї, друзів, колег, для боса, врешті-решт", - говорить психолог Грем Прайс.

Цікаво, що, згідно з дослідженням, жінки страждають від нудьги більше і частіше, ніж чоловіки. Також до неї більше схильні молоді фахівці і обслуговуючий персонал.

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