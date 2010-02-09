Мандарини допомагають швидко подолати ожиріння

Незвичайну властивість мандаринів відкрили вчені Південної Кореї. Згідно з результатами дослідження, вживання цього фрукта сприяє зменшенню жирових накопичень у черевній порожнині і печінці, повідомляють dni.ru.

Протягом трьох місяців 30 південнокорейських школярів, страждаючих ожирінням, вживали напій з мандаринів і робили фізичні вправи. У той же час інша група з 30 випробувальників робила фізичні вправи, але мандариновий сік не пила. В результаті експерименту перша група втратила 1,5% відсотка зайвої ваги.

Учені також провели експеримент на щурах. Протягом двох місяців гризунам кололи ін`єкції концентрату мандаринів, після чого щурі стали менше в об`ємі на 45% і позбавилися 59% жирових накопичень у череві. Також вдалося з`ясувати, що ін`єкції мандарина відновлюють печінку.

На сьогодні Служба розвитку сільських районів РК працює над створенням лікувального напою, в складі якого буде мандарин. За словами вчених, такий напій допоможе швидко подолати жир і старече недоумство.

Раніше такі властивості італійські учені виявили і в червоних апельсинів. Згідно з їх дослідженням, ці фрукти перешкоджають ожирінню і зменшують ймовірність появи пухлин.