Риб'ячий жир попереджає шизофренію

Прийом риб`ячого жиру у вигляді капсул здатний уповільнити настання психічних захворювань. Про це свідчать результати клінічних досліджень, проведених групою європейських дослідників на 81 пацієнтові, кожний з яких належить до групи ризику захворювання психічними розладами.

Курс щоденного прийому капсул з риб`ячим жирів протягом трьох місяців виявився рівним по ефективності курсу медикаментозного лікування. Він скорочує на чверть кількість захворювань психозами, зокрема, шизофренією.

Дослідники вважають, що на мозок позитивно впливають жирні кислоти омега-3, які містяться в риб`ячому жирі.

Результати цього дослідження опубліковані в науковому журналі Archives of General Psychiatry.

Лікарські засоби, що зазвичай прописуються в таких випадку, часто володіють небажаними побічними властивостями, що виключає їх використання у багатьох випадках. З іншого боку, риб`ячий жир переноситься зазвичай дуже добре і широко поширений.

nr2.ru