У Криму очікується підвищення рівня води у річках
13:55, 09 лютого 2010Країна
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Попереджає МНС
У річках Автономної Республіки Крим очікується підвищення рівня води на 0,3-0,8 метра.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.
За даними прес-служби, на 9 лютого в Криму оголошено штормове попередження - на території півострова очікується сильний мокрий сніг, дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер південно-східний 15-20 м/с, підвищення рівня води у річках на 0,3-0,8 м. Температура повітря вночі - 0-5 тепла, вдень - 4-7 тепла.
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