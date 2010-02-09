У Криму очікується підвищення рівня води у річках

У річках Автономної Республіки Крим очікується підвищення рівня води на 0,3-0,8 метра.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За даними прес-служби, на 9 лютого в Криму оголошено штормове попередження - на території півострова очікується сильний мокрий сніг, дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер південно-східний 15-20 м/с, підвищення рівня води у річках на 0,3-0,8 м. Температура повітря вночі - 0-5 тепла, вдень - 4-7 тепла.