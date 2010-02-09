Слід заборонити приватизацію "Охматдиту"

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про невідкладні заходи щодо збереження цілісності лікувального комплексу Української дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 355 із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено, що з метою збереження належного функціонування та цілісності лікувального комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Кабінет міністрів України повинен заборонити будь-яке відчуження майна, приватизацію приміщень та обладнання лікарні, а також земельної ділянки, що належить Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Передбачено дозволити оренду приміщень лікарні тільки за умови забезпечення безпосередніх потреб закладу, а також виділити додатково у поточному році 11 млн. грн. бюджетних коштів на розвиток матеріальної бази Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Щорічно під час формування проекту державного бюджету належить передбачати у повному обсязі фінансування Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" відповідно до потреб закладу.

Постановою передбачено розробити загальнодержавну цільову програму розвитку "Охматдиту" на 2010 - 2015 роки, забезпечивши її відповідне фінансування і передбачивши в ній, крім інших, заходи з удосконалення матеріально-технічної бази закладу, у першу чергу, референс-лабораторії з діагностики онкогічних захворювань, а також інфраструктури лікувального комплексу, зокрема, реконструкцію і капітальний ремонт приміщень та споруд лікарні, будівництво на території лікарні сучасного лікувально-діагностичного корпусу, житлового будинку і гуртожитку для надання службового житла співробітникам лікарні

Уряд має проінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї постанови.

Міністерству охорони здоров’я доручено вжити заходів щодо укомплектування лікарських посад закладу відповідно до потреби, шляхом цільового розподілу до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" випускників Національного медичного університету ім. О.О.Богомольца; проаналізувати рівень доступності дітей до якісної спеціалізованої медичної допомоги на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та за результатами проведеного аналізу вжити заходів щодо оптимізації ліжкового фонду лікарні; постійно вживати заходів з метою недопущення необґрунтованого скорочення ліжкового фонду лікарні.

Київській обласній державній адміністрації та Київській міській державній адміністрації доручено вжити заходів щодо забезпечення цільового розподілу середнього медичного персоналу до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".