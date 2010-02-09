Вибух у житловому будинку в Луганську - акт суїциду?

Вибух у житловому будинку в Луганську міг бути спланований загиблим чоловіком для суїциду, повідомили УНІАН у територіальному відділенні Держгірпромнагляду в Луганській області.

Вибух в одній із квартир житлового будинку стався сьогодні вночі. В результаті падіння з 9-го поверху загинув 23-річний господар квартири, якого вибуховою хвилею було викинуто через кухонне вікно.

Як стало відомо, перед трагедією власник надіслав до своєї дружини SMS-повідомлення з текстом: «Похорони по-человечески. Будь счастлива. Беги от дьявола». Зміст вказує на те, що швидше за все, вибух було сплановано для суїциду, але розглядаються й інші версії.

У квартирі зруйновано внутрішні перегородки та одна з капітальних стін у сусідню квартиру. За словами начальника Луганської державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в газовому комплексі Володимира ШУМЕЙКО характер вибуху та його наслідки не вказують на вибух газу. «У квартирі відбувався ремонт, меблі відсутні. З газового обладнання є тільки плита, яка була відключена від стояка, - сказав він. - Зараз причини та обставини вибуху уточнюються. Останнє слово за експертами».

Експлуатацію газових мереж та обладнання здійснює міжрайонне управління газового господарства ВАТ «Луганськгаз» ДК «Газ України». Житловий будинок належить до кооперативу «Оріон».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 1.30 у Луганську внаслідок вибуху в житловому будинку загинула одна особа, ще 70 евакуйовано. Внаслідок вибуху зруйновано внутрішньо квартирні перегородки у трьох квартирах. Рятувальники не виключають загрози обвалу елементів конструкцій на 9-му поверсі будинку.