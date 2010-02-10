На Рівненщині - спалах грипу і ГРВІ

У місті Кузнецовську, що на Рівненщині, знову спостерігається спалах захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам головний лікар Кузнецовської міської лікарні Володимир ЛЕПЕХА.

За його словами, лише за минулі вихідні кількість хворих становила 116 людей. Цей показник перевищує епідпоріг.

Водночас лікар зазначив, що це лише сезонний грип, вірусу А/Н1N1 поки не виявлено.

В.ЛЕПЕХА також повідомив, що більшість хворих на грип у Кузнецовську – діти.

Спеціальна комісія найближчим часом вирішуватиме, чи вводити протиепідемічні заходи, зокрема, закривати школи, заявив лікар.

Загалом в області кількість хворих на грип і гострі респіраторні захворювання зараз становить 30% допорогового рівня.