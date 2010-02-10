Білий чай допомагає схуднути

Перешкоджає утворенню нових жирових клітин

Експерти компанії Beiersdorf AG (Гамбург, Німеччина) велику надію в боротьбі із зайвою вагою і ожирінням покладають на корисні властивості білого чаю. Результати дослідження були опубліковані в американському журналі «Nutrition&Metabolism». Науковий керівник дослідження говорить: «У розвинених країнах з кожним роком росте число випадків ожиріння. Надмірна вага, кінець кінцем, «підстібає» розвиток діабету. А білий чай послужить ідеальним природним джерелом ліків для схуднення. likar.info

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