Пиво лікує кістки від остеопорозу

Учені довели, що вживання пива в помірних кількостях корисне для здоров`я кісток, повідомляє ІА "Новини-Казахстан". Результати досліджень в цій сфері опублікував журнал Journal of the Science of Food and Agriculture.

"Ми вивчили велику кількість сортів пива на предмет вмісту в них кремнію", - прокоментував дослідження провідний автор публікації Чарльз Бемфорт (Charles Bamforth) з Каліфорнійського університету в Девісі. У напої виявили підвищений вміст кремнію у вигляді кремнієвої кислоти, яка легко засвоюється організмом. Так, в сортах, приготованих з використанням ячменю і хмелю міститься до 56 міліграм цієї речовини. Менше корисних елементів в безалкогольному пиві.

Учені вважають, що вживання напою може сприяти лікуванню остеопорозу. Це пов`язано з тим, що кремній необхідний для нормального розвитку кісткової системи і сполучних тканин.

vesti.kz