Сонячна засмага підвищує чоловічу силу

Сонячні ванни здатні збільшити сексуальне ваблення чоловіка, - до такого висновку прийшли учені австрійського медичного університету в Граце. Вони з`ясували, що вітамін D підвищує в організмі рівень тестостерона - чоловічого гормону, повідомляє Бі-бі-сі. Вітамін D виробляється шкірою при взаємодії з сонячними променями, а також в невеликій кількості поступає з їжі.

Дослідження, опубліковане в журналі "Clinical Endocrinology", було проведене за участю 2 299 чоловіків, і з`ясувалося, що ті, у кого достатньо вітаміну D, мають більше тестостерону, ніж ті, у кого вітаміну не вистачає. У обох типів чоловіків було відмічено відмінність у складі крові залежно від сезону - більше всього вітаміну D і тестостерону аналізи показували в серпні, а найменший рівень був зафіксований після зими, в березні.

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