Пожежа у дитячій лікарні Луганська: постраждало немовля

В Луганській обласній дитячій лікарні, в приміщення інтенсивної терапії, в інкубаторі для підтримки життя немовлят виникла пожежа, внаслідок якої постраждала дитина (народилась 19 грудня 2009 року).

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, пожежа в дитячій лікарні сталася вчора ввечері.

Немовля перебуває в дуже тяжкому стані в реанімаційному відділенні.

Причини пожежі встановлюються.