Сонце побило 5-річний рекорд активності

Сонце встановило ще один рекорд активності - 8 лютого 2010 року став найбагатшим на спалахи днем за останні 5 років.

Про це повідомляється на сайті російської орбітальної обсерваторії ТЕСІС з посиланням на дані супутникової системи GOES (Geostationary Operation Environmental Satellites).

За добу на світилі сталося 22 спалахи, серед яких 18 віднесено до класу З, а 4 - до класу М. Потужність спалахів досягала M4,0, що трохи не дотягує до рекордного значення M6,4, яке було зареєстроване 7 лютого 2010 року.

Останній раз подібна активність спостерігалася на Сонці 14 січня 2005 року, коли за 24 години сталося 30 спалахів. Тоді 26 з них було віднесено до класу З, а 4 - до класу M. Для порівняння, під час найактивнішого дня 2009 року на Сонці сталося 5 спалахів.

Учені підкреслюють, що зростання активності поки жодним чином не позначається на Землі - річ у тому, що активні області діють у секторі Сонячної системи поза нашою планетою. Найближчої доби, однак, орбіти Землі досягнуть ударні хвилі, що виникли в результаті зіткнення матерії, викинутої Сонцем, з міжзоряним середовищем.

Рівень потужності спалахів позначається буквою і числом, нагадує Лента.ру. Букви позначають п`ять класів потужності (від слабкого до сильного) - А, B, С, M та X. Числа, приписані до класу, задають градацію всередині нього.