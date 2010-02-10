У чому секрет голкотерапії?

Пролити світло на особливості будови біологічно активних точок, відомих в традиційній акупунктурі, намагаються китайські учені. Для цього вони вдалися до допомоги новітнього апарату синхротронного випромінювання - четвертого по потужності в світі, повідомляє місцевий друк.

Акупунктура спрадавна застосовується ескулапами в Піднебесній. Проте на Заході до рефлексотерапії часто відносяться скептично, адже наукового обгрунтування цього методу в офіційній медицині не існує. Він заснований на так званій теорії корекції біоенергії "ци". Передбачається, що вона циркулює в організмі людини по особливих каналах або меридіанах.

Примітно, що в трьох з чотирьох досліджуваних точок, розташованих на передпліччі і на ногах, була виявлена підвищена концентрація таких речовин, як кальцій, цинк, залізо і мідь.

Тепер у фахівців з`явилася можливість провести детальніші дослідження за допомогою щонайпотужнішого устаткування в технопарку Шанхаю.

newsland.ru