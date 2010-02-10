8 найбільш гірких і корисних продуктів

Нас завжди хвилює смак їжі більше, ніж її користь. Адже "гіркі" продукти дуже корисні.

1. Редька – загальнозміцнюючий засіб

Здавалося б, ну що може бути гірше гіркої редьки? Проте цей коренеплід сильно недооцінений. Редька покращує обмін речовин, підвищує імунітет, сприяє травленню, є природним аналогом антибіотика широкого спектру дії, виводить зайву рідину з організму.

2. Хрін — вбиває хвороботворні бактерії, знімає запалення

Як і редька, хрін має ті ж якості, до того ж ще й виражену бактерицидну і антисептичну дію. Щодня протираючи шкіру соком хрону, можна позбавитися веснянок.

3. Гірчиця — від нервів

Ще один родич. По своїй дії майже аналогічна редьці і хріну, але до того ж використовується і при захворюваннях нервової системи – від нервового збудження і невриту сідничого нерва.

4. Грейпфрут для стрункої фігури

Грейпфрут містить природні спалювачі жиру, покращує апетит, сприяє травленню і активізує діяльність печінки. Крім того, він нормалізує роботу кровоносних судин, знижує рівень холестерину, тонізує нервову систему, допомагає подолати апатію, загострює пам`ять і увагу, знімає втому. Грейпфрут взагалі вважається найкориснішим фруктом.

5. Чай для здоров`я кісток

Чай чудово допомагає боротися з остеопорозом і іншими захворюваннями кісток. Крім того, чай зміцнює стінки судин і стабілізує артеріальний тиск, сприяє розсмоктуванню тромбів.

6. Кава для профілактики діабету

Учені довели, що антиоксиданти, що містяться в каві, запобігають діабету II типу і раку печінки. Кава також допомагає справитися із стресом, стимулює дихальний центр мозку, допомагаючи тим самим астматикам справитися з нападами, виводить з організму холестерин.

7. Пиво для збереження зору

Як з`ясували канадські і американські учені, антиоксиданти, що містяться в пиві, захищають клітини кришталика і попереджають виникнення катаракти. Пиво регулює дихання і кровообіг, позитивно впливає на травлення і здатне розчиняти камені в нирках.

8. Темний шоколад для попередження серцевих захворювань і зміцнення судин

У грудневому номері американського журналу "The Heart" швейцарські учені опублікували висновок, що близько 60 грамів темного шоколаду перешкоджають звуженню і твердінню артерій, покращують циркуляцію крові і знижують ймовірність утворення тромбів.

delfi.ua