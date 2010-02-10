Обійми корисні для здоров'я

На думку психологів, в щирих обіймах люди обмінюються енергією і теплом.

Ось що розповідає Світлана Дороганіч, медичний психолог, сертифікований ведучий холотропного дихання: «В цілому людській істоті властиві обійми вже починаючи з внутріутробного розвитку. Тобто це така вітальна функція людини — торкатися іншої людини. І коли вона входить в серцевий простір іншої людини, то відчуває себе в безпеці, в любові. Річ у тому, що обійми дають людині відчуття захищеності, комфорту і безумовної любові. А це необхідно кожному з нас».

Психологи вважають, що обійми звичні людині ще з моменту зачаття. Ембріон в період свого розвитку знаходиться в материнській утробі, немов в обіймах, немов в ласкавих руках, які захищають і оберігають його від агресивного зовнішнього середовища.

Учені підтверджують користь обіймів для здоров`я людини, указуючи на підвищення імунітету, нормалізацію роботи нервової, ендокринної і судинної систем, зниження стресу і напруги і навіть підйом гемоглобіну.

infox.ru