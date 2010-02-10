Офіційний звіт про розтин Майкла Джексона: співака вбили

Коронер Лос-Анджелеса (слідчий, що веде справи про загадкову смерть) опублікував повний звіт про результати розтину тіла "короля поп-музики" Майкла Джексона, згідно з яким музиканта, який помер у червні 2009 р., було вбито через передозування пропофолу (сильнодіючого анестетика).

Про це повідомляє NEWSru.

Раніше особистий лікар М.Джексона кардіолог Конрад МЮРРЕЙ, який 8 лютого не визнав себе винним за звинуваченням у ненавмисному вбивстві співака, повідомив, що зробив М.Джексону ін`єкцію пропофолу, щоб допомогти тому заснути.

Проте, за словами фахівця з анестезіології доктора Сельми КАЛМЗ, яку було найнято як консультанта, на її пам`яті не "було випадків використання пропофолу, щоб полегшити безсоння", йдеться в звіті.

Нагадаємо, напередодні прокуратура Лос-Анджелеса висунула проти К.МЮРРЕЯ звинувачення у ненавмисному вбивстві співака. У разі визнання винним кардіологу загрожує чотири роки ув’язнення, уточнило звинувачення.

У суді К.МЮРРЕЙ не визнав себе винним і був звільнений під заставу 75 тисяч доларів проти 300 тисяч доларів, на яких наполягала прокуратура. Лікар може вільно переміщатися у США, однак не залишати територію країни. Паспорт у К.МЮРРЕЯ було вилучено.

Минулого тижня кардіолог, що практикує в Х`юстоні (штат Техас), прибув до Лос-Анджелеса з метою добровільно віддати себе у руки правосуддя. Це дозволило лікарю уникнути принизливої процедури арешту і доставки до суду у наручниках.

Місцеві спостерігачі відзначають, що серед своїх пацієнтів К.МЮРРЕЙ мав високий авторитет.

Коли М.Джексону раптово стало погано 25 червня минулого року, К.МЮРРЕЙ знаходився при ньому в будинку знаменитості в Лос-Анджелесі. Лікар, за його власними словами, намагався врятувати життя співака і зробив йому закритий масаж серця перед приїздом "швидкої допомоги".

Кардіолога запідозрили у тому, що він ввів королю поп-музики, як з’ясувалося, летальну дозу "пропофолу". Цей сильнодіючий препарат застосовується для введення пацієнтів у стан штучної коми.

Як зазначається в обвинувальному висновку прокуратури, лікар К.МЮРРЕЙ повівся у даній ситуації "протизаконно, однак без злого наміру". Вина кардіолога полягає у тому, що він, прагнучи ввести співака у сон шляхом ін`єкції сильного заспокійливого, діяв "необережно і без належної обачності".

У свідоцтві об смерті співака зазначається, що він помер від "сильної інтоксикації препаратом "пропофол", спричиненої "внутрішньовенною ін`єкцією препарату іншою людиною".

Це дозволило прокуратурі обвинуватити К.МЮРРЕЯ у злочинній халатності і ненавмисному вбивстві.

Захист К.МЮРРЕЯ наполягає, що його клієнт ніколи і ні за жодних обставин не виписував і не вводив в організм М.Джексона смертельно небезпечних препаратів.

Нагадаємо, М.Джексон помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя.