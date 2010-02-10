Більшість смертей від серцевих хвороб через огрядність

Третина всіх смертельних результатів серцево-судинних захворювань пояснюється зайвою вагою і огрядністю пацієнтів, повідомляє європейський медичний журнал "Кардіоваскулар", що цитується італійським агентством АНСА. Є й інші дані, що свідчать - понад половини від загальної кількості огрядних людей вмирає саме унаслідок зайвої ваги. Згідно Всесвітньої організації охорони здоров`я, мати індекс маси тіла /ІМТ, рівний вазі в кг розділеному на квадрат росту в метрах/ від 18,5 до 24,9 означає бути у формі. ІМТ 25-29 свідчить про зайву вагу, а понад 30 - ознака огрядності.

Для чоловіків талія до 94 см вважається нормальною, а понад 95 см - ознака огрядності. Для жінок ці цифри складають 80 см і 80-88 см. Фахівці обстежували 20,5 тис пацієнтів обох статей, схильних до серцево-судинних захворювань. Вдалося встановити, що "зайві" кілограми стали причиною 53 % смертних випадків і 25-30 % таких захворювань.

Екстраполюючи ці дані на загальне число населення, італійські медики підкреслюють, що третина всіх смертей від коронарних хвороб пояснюються підвищеною вагою.

ami-tass.ru