Новий грип в США швидко йде на спад

Число хворих новим грипом в США швидко йде на спад, підвищення його активності вже четвертий тиждень підряд не фіксується у жодному штаті. Про це повідомили представники Міністерства охорони здоров`я країни.

Вони відзначають, що число хворих грипом A /H1N1/ почало знижуватися на території США вже з жовтня. Проте нові випадки все ще фіксуються, і приблизно такий рівень розповсюдження вірусу продовжуватиметься ще "певний час".

Разом з тим, низка інших американських експертів передрікає вірусу швидший кінець. Як вважає доктор університету Вандербільта Уїльямс Шаффнер, "епідемія вже однією ногою стоїть в могилі".

За даними МОЗ США, з жовтня минулого року, коли в країні почалася кампанія по вакцинації від вірусу, щеплення зробили близько 70 млн. американців. Проте більше 55 млн. чоловік все ж таки перехворіли, одержавши "природний імунітет" до грипу. Таким чином, понад 40 проц американців, вважають фахівці, так або інакше володіють імунітетом. На думку Шаффнера, це означає, що виникнення нової хвилі захворювання грипом в його нинішній формі майже неможливо.

ami-tass.ru