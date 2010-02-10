Британка виявила у дочки рак мозку за допомогою Google

Лікарі підтвердили діагноз раку мозку у британської дівчинки, мати якої запідозрила у неї захворювання після пошуку симптомів в інтернеті, пише Daily Mail.

У віці чотирьох років Бела Флінт (Bella Flint) з Маркфілда стала незвично млявою для дитини свого віку і почала втрачати вагу і скаржитися на головний біль. Крім того, її почало рвати вранці. Мати дівчинки, 25-річна Карлі Хорнбакл (Carly Hornbuckle) звернулася до лікаря загальної практики, який сказав їй, що дочка лише намагається таким чином привернути батьківську увагу, частину якої вона втратила після народження молодшої сестри.

Відповідь лікаря не заспокоїла Хорнбакл, і вона провела пошук по вказаних симптомах в пошукачі Google. Результати пошуку указували на те, що схожі прояви спостерігаються при пухлинах мозку.

Хорнбакл умовила іншого лікаря відправити дочку на дообстеження – він призначив аналізи і направив її на консультацію в Лестерскую королівську лікарню. Консультанти вирішили зробити дівчинці знімок мозку лише для того, щоб спростувати материнські страхи, проте дослідження виявило пухлину діаметром більше чотирьох сантиметрів. Подальше обстеження показало, що Флінт страждає рідкісним злоякісним новоутворенням – медуллобластомою.

На момент виявлення пухлина ще не встигла метастазувати і була видалена.

medportal.ru