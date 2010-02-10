Прокурені приміщення небезпечні навіть після провітрювання

Куріння викликає рак навіть у тому випадку, коли людина не контактує безпосередньо з сигаретним димом. До такого висновку прийшла група американських учених під керівництвом Хьюго Дестайлатса з Національної лабораторії імені Лоуренса у Берклі, штат Каліфорнія.

Основний алкалоїд тютюну нікотин накопичується на різних поверхнях приміщення, які використовуються для куріння, або в автомобілях курців. В ході дослідження учені з`ясували, що залишкові кількості нікотину вступають в реакцію з парами азотистої кислоти, що містяться в забрудненому повітрі. Продуктами цієї реакції є речовини, що володіють канцерогенними властивостями (нітрозаміни).

Найбільшу небезпеку забруднені нітрозамінами поверхні, наприклад, килими або меблі, представляють для маленьких дітей, оскільки вони частіше контактують безпосередньо з джерелом забруднення. Дорослі піддаються дії канцерогенів в основному при вдиханні частинок пилу зі вказаних поверхонь.

Medportal.ru