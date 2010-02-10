У Донецьку дитину в колясці затисло ліфтом

У Донецьку співробітники МНС врятували однорічну дитину, яку в колясці затиснуло у ліфті.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, пригода сталася на 9-му поверсі житлового будинку в Київському районі Донецька. Жінка не встигла викотити коляску з дитиною з ліфта, як двері закрилися. Коляску затиснуло дверима, а кабіна ліфта застрягла між 8-м і 9-м поверхами. Рятувальники, які прибули на виклик, розтиснули уручну двері ліфта і витягнули дитину з коляски. Дитина не ушкоджена.

Як заявив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК‘ЯНЧЕНКО, у зв`язку з цією пригодою створена комісія, до складу якої увійшли фахівці Держміськтехнагляду і фірми «OTIS», що займається обслуговуванням ліфтового господарства.

За словами міського голови, ліфт, в якому стався інцидент, виробництва Могильовського заводу ліфтових агрегатів, а система управління - українського заводу «Карат». «Ліфт не вичерпав свій перший термін, він не був модернізований», - уточнив О.ЛУК‘ЯНЧЕНКО.