У Криму засуджено наркодилерів

У Криму засуджено двох наркодилерів, які намагалися збути велику партію амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, на початку минулого року оперативники Головного управління СБУ в АР Крим «на гарячому» затримали в Ялті двох молодиків 25 років. Однин з них, мешканець Ялти, був неодноразово засуджений за скоєння різного роду злочинів - крадіжки та привласнення чужих документів. Його затримали під час передачі амфетаміну покупцеві, який заплатив йому за оптову партію. В упаковках з-під чаю було близько півкілограма наркотику. Його напарник спостерігав за процесом купівлі-продажу з автомобіля. Побачивши правоохоронців, він намагався втекти з місця злочину на своїй машині, однак був своєчасно затриманий.

Водій виявився мешканцем Черкас, спортсменом, неодноразовим призером змагань з футболу та настільного тенісу, магістром фізичного виховання та спорту. Під час обшуку в кишені його куртки оперативники знайшли пакет із амфетаміном вагою близько 10 грамів.

Ялтинський міський суд, розглянувши матеріали справи, визнав обох обвинувачених винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, та засудив черкащанина до 8, ялтинця – до 12 років позбавлення волі із конфіскацією всього особистого майна.

На початку року вирок суду набув чинності.