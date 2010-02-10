Українські лікарні працюють з порушеннями
Інспектори Держгірпромнагляду під час перевірки лікарень виявили більше 10 тис порушень... Експлуатація медобладнання зупинена через порушення правил безпеки... Здебільшого це кисневі балони...
Інспектори Держгірпромнагляду під час перевірки лікарень виявили більше 10 тис. порушень.
Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.
Зокрема, інспектори провели 1 тис. 288 перевірок лікувальних закладів України. За їх результатами, 2 тис. 885 одиниць медобладнання тимчасово зупинено через порушення правил безпечної експлуатації. Здебільшого це кисневі балони, зазначили в Держгірпромнагляді.
Попри всі правила безпеки, 743 балони знаходилися у приміщеннях лікарняних закладів. Таке ж грубе порушення призвело до трагедії у Луганську. На вимогу інспекторів балони вилучено, бо вони повинні знаходитися тільки за межами приміщень.
До адміністративної відповідальності притягнуто 808 працівників, з них 284 – керівники лікувальних закладів. До органів прокуратури надіслано 25 подань.
Тим часом розслідування групового нещасного випадку із смертельними наслідками, що стався в Луганській лікарні №7, триває. Для встановлення причин нещасного випадку комісія очікує висновків експертів.
За час, що триває з дня розслідування, комісія обстежила місце аварії, склала ескіз, одержала письмові показання від працівників лікарні, постраждалих та інших свідків. До роботи залучені медичні висновки про причини смерті, характер і ступень тяжкості травм потерпілих, присутність алкоголю у крові. Вивчено низку документів, що вказують на стан безпеки та охорони праці у закладі. Проведено перевірки спеціалізованих підприємств щодо виконання нормативно-правових актів в частині наповнення балонів киснем.
Можна констатувати, що не підтверджено наявність вибухових речовин, або контакту кисню з мастильними матеріалами, але головні висновки комісія зробить після експертних досліджень. Спеціалізованою лабораторією трубного і балонного виробництва ще визначаються причини вибуху балонів з киснем. Експерти оголосять лабораторні дані за тиждень.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, внаслідок чого були зруйновані будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверх. Загинули 16 осіб.