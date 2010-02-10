ВР посилить відповідальність за злочин проти статевої свободи

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного проекту закону проголосували 312 народних депутатів із 420, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається збільшення мінімальної санкції ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього, з восьми до десяти років, а також пропонується можливість застосування довічного ув’язнення за скоєння такого злочину.

Крім того, проектом закону передбачено внести зміни до статті 155 Кримінального кодексу України з метою посилення кримінальної відповідальності за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.