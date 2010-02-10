Коли оберуть нового міністра МОЗ України?
16:36, 10 лютого 2010Країна
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З прес-конференції Герман
Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН припускає, що новий уряд може бути сформовано вже наступного парламентського тижня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції.
За словами Г.ГЕРМАН, створення нової парламентської коаліції, відставка чинного і призначення нового уряду може відбутися найближчим часом.
Відповідаючи на уточнююче питання, чи може це статися наступного пленарного тижня, вона додала, що допускає такий варіант розвитку подій.
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