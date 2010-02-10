Національний інститут раку наближає галузь до євростандартів

Прем`єр-Міністру України

Тимошенко Ю.В.

З метою підвищення ефективності онкологічної допомоги в Україні Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.12.2007 № 1186-р Національний інститут раку було передано до сфери управління Міністерства охорони здоров`я України.

Українська онкологічна спільнота занепокоєна намаганнями Президента Академії медичних наук України акад. Возіанова О.Ф. повернути Національний інститут раку в підпорядкування АМН України.

Особисте керівництво акад. Возіанова О.Ф. Академією медичних наук України призвело до стагнації та занепаду української медичної науки. Його намагання повернути Національний інститут раку в підпорядкування АМН України не має на меті нічого іншого, ніж контролювати фінансові потоки, матеріальні та земельні ресурси, якими володіє Національний інститут раку.

За час переходу Національного інститут раку в підпорядкування МОЗ України за останні два роки розпочалось реформування онкологічної галузі в напрямку наближення до Європейських стандартів надання медичної допомоги. Результатом цих реформ спостерігаються тенденції до зниження смертності від злоякісних новоутворень, збільшення відсотка хворих, виявлених в ранній стадії хвороби, зростання показника виживання.

Шановна Юліє Володимирівно, просимо Вас не допустити зміну підпорядкування Національного інститут раку, тому що це призведе до негативних наслідків стану надання медичної допомоги онкологічним хворим та погіршення демографічної ситуації в країні.

І.Б. Щепотін

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності «онкологія», директор Інституту, професор