У Києві відбувся круглий стіл «Рак молочної залози: рахунок йде на години»

15 лютого - Міжнародний день боротьби з дитячою онкологією. Розуміючи, наскільки важливим у цьому питанні є репродуктивне здоров`я жінки, фонд Ріната Ахметова проводить круглий стіл на тему «Рак молочної залози: рахунок йде на години». На дискусію зі ЗМІ зберуться провідні українські та зарубіжні експерти. Вони розкажуть просто про складне - про ситуацію щодо захворюваності в Україні, про сучасні технології діагностики і лікування; про те, як вони працюють і кому доступні в Україні та за кордоном; про європейські стандарти в організації скринінгу РМЗ і про необхідність прищеплювати культуру дбайливого ставлення жінки до свого здоров`я.

Учасники круглого столу:

Іван Смоланка, д.мед.н., професор, зав. відділенням пухлин молочної залози Національного інституту раку

Галина Майструк, Голова правління фонду "Здоров`я жінки і планування сім`ї"

Ніна Канделакі, Керівник напрямку, Дженерал Електрик (Охорона здоров`я), Росія

Вальтер Капечі, Бізнес Менеджер, Молекулярна діагностика, Дженерал Електрик (Охорона здоров`я), Італія

Теми, які будуть розкриті в ході заходу:

- РМЗ в Україні: статистика, фактори ризику, профілактика, діагностика та лікування

- Європейські стандарти діагностики і лікування та можливість їх впровадження в Україні

- Рання діагностика РМЗ. Принципи організації програм скринінгу

- Застосування технології ПЕТ / КТ у сучасній онкології

Дата і місце проведення: 15 лютого.

Адреса: вул. Волоська 8 / 5, 4-й корпус Києво-Могилянської академії, навчальна аудиторія проекту «Журналістика цифрового майбутнього» (цокольний поверх навчального корпусу)

Для акредитації та з питань інтерв`ю з експертами звертатися за номером: +38044 502 52 12; +38050 331 86 34. Захід проводиться в рамках Клубу соціальної журналістики фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Довідка:

Клуб соціальної журналістики - ініціатива фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Клуб створений у 2007 році та об`єднує журналістів, які висвітлюють соціально важливі теми. Благодійний фонд «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - Благодійний фонд «Розвиток України» створює фундамент для успішного й стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження й розвиток української культури.Направленія діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Президент Благодійного фонду «Розвиток України» - Рінат Ахметов.