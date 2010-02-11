Проведуть парламентські слухання щодо подолання туберкульозу

Верховна Рада планує в березні провести парламентські слухання на тему "Про стан, заходи і перспективи подолання епідемії туберкульозу в Україні".

Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні ВР, відповідний план роботи сьогодні затвердив парламентський комітет з питань охорони здоров`я.

Крім того, у квітні планується провести комітетські слухання про основні засади діяльності у сфері охорони здоров‘я, а у травні - про стан вакцинопрофілактики населення та подальші шляхи удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері.

Парламентський комітет з питань охорони здоров`я планує підготувати до розгляду у сесійній залі близько 40 галузевих законопроектів.

Зокрема, до першого читання заплановано підготувати законопроект про фінансування охорони здоров`я та обов`язкове соціальне медичне страхування в Україні. Проект закону, зокрема, передбачає встановлення системи багатоканального фінансування медичних послуг та запровадження в Україні обов‘язкового соціального медичного страхування.