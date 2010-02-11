Хоч і Масляна, зловживати млинцями надшкідливо

За словами дієтологів, жінці можна без побоювання з`їсти три-чотири млинці, а чоловікові - чотири-п`ять млинців за день. Зловживання цією головною стравою Масляної призводить до порушення роботи шлунково-кишкового тракту.

До того ж млинці належать до жирної їжі, велика кількість якої негативно впливає не тільки на роботу шлунка, але також на функції серця, нирок і печінки, відзначають медики.

Дієтологи також радять відмовитися від традиційних млинців на користь дієтичних, у випадку, якщо є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту.

Так, медики радять замінити пшеничне борошно на гречане, а цукор - на мед. Крім того, начинка фаршированих млинців теж повинна бути делікатною для вашого шлунка.

З 8 по 14 лютого православні відзначатимуть Масляну - останній тиждень перед Великим постом, що знаменує собою проводи зими і зустріч весни.

health.passion.ru