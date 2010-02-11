Чому вівсянку потрібно їсти щодня?

Чому бажано починати день з вівсяної каші? Вівсянка корисна - вона добре перетравлюється, а значить, легко засвоюється. Вівсянка також сприяє зменшенню рівня холестерину в крові.

Крім того, користь вівсянки в тому, що вона знижує швидкість всмоктування вуглеводів. Це дає енергію і відчуття ситості на довгий час. Вівсянка стимулює роботу шлунково-кишкового тракту. Вона корисна для шкіри.

Дієтологи і лікарі всього світу запевняють, що в щоденному раціоні кожної людини обов`язково повинна бути присутньою каша, а особливо – вівсянка. Виявляється, ця страва неймовірно благотворно діє на здоров`я як дорослих, так і дітей.

Дослідники з Фінляндії довели, що діти, які в дитинстві щодня їдять вівсянку, на дві третини менше схильні до ризику розвитку астми, ніж ті, хто кашу не їсть.

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