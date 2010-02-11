Сімейна вечеря рятує дітей від ожиріння

Традиційні сімейні вечері знижують ймовірність ожиріння у чотирилітніх дітей на 40%. Проте найбільш благотворного ефекту можна досягти, якщо дитина буде не тільки щовечора їсти в колі сім`ї, а ще й спати не меншякого 10 з половиною годин на добу, а телевізор дивитися не більше 2 годин по буднях.

Співробітники Університету штату Огайо (США) стверджують, що дотримання цих умов може понизити шанси ожиріння навіть у тих дітей, які потрапляють в групу ризику.

Дослідження 8 550 американців, що народилися в 2001 році, показало, що в сім`ях, де діти дотримуються цих правил, кількість тих, що ожиріли, не перевищує 14%. Там же, де не дотримується жодне з перерахованих умов, надмірну вагу мають 24,5% дітей.

Цей феномен учені пояснюють просто: під час сімейних вечерь діти спілкуються з батьками, через що їдять повільніше і менше, довгий нічний сон забезпечує нормальне функціонування організму, а обмеження на перегляд ТБ вивільняє час для активних занять.

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