Мандарин відновлює печінку

Дослідження учених з Південної Кореї показали, що мандарини зміцнюють печінку, а також перешкоджають ожирінню і старечому недоумству.

Протягом трьох місяців 30 південнокорейських школярів, страждаючих ожирінням, вживали напій з мандаринів і робили фізичні вправи. В той же час інша група з 30 випробовуваних робила фізичні вправи, але мандариновий сік не пила. В результаті експерименту перша група втратила 1,5% зайвої ваги.

newsland.ru