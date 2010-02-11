У трьох областях знеструмлено 7 населених пунктів
12:23, 11 лютого 2010Країна
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В Україні внаслідок ускладнення погодних умов і через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач знеструмлено 7 населених пунктів у трьох областях.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Зокрема, без електропостачання залишилися 3 н.п. у Херсонській області, 3 - у Миколаївській та 1 - Дніпропетровській.
Електрику відновлюють бригади обленерго.
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