Львівська обласна лікарня знеструмлена

10 лютого близько 22.00 через аварію на трансформаторній підстанції було припинено електропостачання частини корпусів Львівської обласної клінічної лікарні - клінічних та господарських відділень, у тому числі реанімації, де на апаратурі штучної вентиляції легень перебували 4 хворих.

Досі електропостачання лікарні не відновлено, повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, робота апаратури в реанімаційному відділенні лікарні спочатку забезпечувалася вручну медперсоналом, а пізніше технічними службами лікарні було проведено переключення обладнання на живлення від іншої трансформаторної підстанції. Джерело автономного живлення (дизель-генератор) не запускався.

Сьогодні в аварійному режимі електроживлення (у мережі наявна одна фаза) знаходяться загальні палати і приймальне відділення лікарні. Роботи з ліквідації аварії на трансформаторній підстанції тривають.