В акваторії Чорного та Азовського морів буде шторм

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій оголосило на 11-12 лютого штормове попередження на акваторії Чорного та Азовського морів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі МНС, у другій половині дня 11-го лютого і впродовж 12-го лютого на акваторії Чорного та Азовського морів посилення вітру - 19-24 м/с, по Азовському морю - пориви 25-30 м/с, дрейф льоду, обледеніння суден.

Висота хвиль на Чорному морі - 30-40 дм, на Азовському -- 13-20 дм.