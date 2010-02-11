Завтра в Україні - сніг

Завтра в Україні очікується сніг та мокрий сніг (на півдні з дощем), вночі та вранці на Правобережжі, а вдень на Лівобережжі місцями сильні опади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах країни, крім Криму, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, у південній частині місцями 25-30 м/с.

Температура вночі у західних та південних областях від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; у Криму вночі 1-6°, вдень 7-12° тепла; на решті території вночі 2-7° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя 8-13°, вдень 0-5° морозу.

У Київській області у п’ятницю очікується сніг та мокрий сніг, вночі та вранці місцями сильний, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.