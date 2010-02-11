Скасовувати маркування продуктів «Без ГМО» зарано

Відміняти маркування «Без ГМО» зарано, вважає голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, за її словами, примусити виробників маркувати продукцію «без ГМО» значно простіше, ніж продукцію, що містить трансгени. «Продукцію, що не містить генно-модифіковані організми, можна прирівняти до екологічно чистих продуктів. А це значна конкурентна перевага. Тому, я не згодна з тим, що маркування «без ГМО» стане проблемою для виробників такої продукції. Навпаки, це додатковий плюс для них у позиціонуванні на ринку», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Водночас, голова комітету зазначила, що вимоги про маркування мають розповсюджуватися виключно на органічні продукти рослинного і тваринного походження.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, держава повинна зайняти жорстку позицію відносно ГМО-продукції. Для цього є дві причини. По-перше, вірогідна прихована біологічна загроза такої продукції. По-друге, відсутність достатніх технічних можливостей для контролю відповідності маркування вмісту всіх продуктів на українському ринку.

При цьому голова комітету висловила стурбованість щодо того, що не всі політичні сили в Україні прагнуть посилити правове регулювання обороту ГМО-продукції на ринку. «Скасування в 2007 році урядом Віктора ЯНУКОВИЧА низки обмежень в цій сфері викликає питання про перспективи біологічної безпеки в Україні», - заявила вона. На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, країні необхідна система захисних заходів у сфері обороту ГМО для збереження і підвищення конкурентоспроможності на світовому аграрному ринку. «Тому команда Юлії ТИМОШЕНКО продовжить політику жорсткого державного регулювання трансгенних продуктів на внутрішньому ринку», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ц.р. міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН повідомив, що Кабінет міністрів України пропонує на законодавчому рівні відмінити обов`язкову норму маркування значком «Без ГМО» товарів, у яких ГМО міститися не може.

17 грудня 2009 року Верховна Рада України ухвалила закон про обов`язкове інформування громадян про наявність в харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО). Дія закону не розповсюджується на тютюн і тютюнові вироби і харчові продукти, вироблені для особистого споживання. Забороняється оборот харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону і відповідним технічним регламентам. Всі харчові продукти, що перебувають в обороті в Україні, етикетують державною мовою України і розміщують в доступній для сприйняття споживачем формі інформацію про наявність або відсутність в харчових продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчового продукту написом «З ГМО» чи «Без ГМО» відповідно.