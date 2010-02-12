На Волині шестеро осіб отруїлись чадним газом
09:31, 12 лютого 2010Країна
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У тому числі дитина
Сьогодні близько 4.00 у селищі Дубище Рожищенського району Волинської області у приватному будинку частково зруйнувався цегляний димохід, що призвело до блокування димового і вентиляційного каналів і розповсюдження чадного газу по всій оселі.
В результаті 6 людей, у тому числі дитина, отруїлися чадним газом, повідомили УНІАН у прес-службі МНС. Один хворий у важкому стані, решта - у задовільному.
Сьогодні ж близько 7.00 до Володимир-Волинської центральної райлікарні були госпіталізовані 7 жителів села Зоря, серед них 5 дітей, які отруїлися природним газом.
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