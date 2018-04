Допоможіть не осліпнути 5-річному хлопчику!

У п’ятирічного Костика Іванова важке злоякісне захворювання – ретинобластома обох очей. Уже чотири роки родина бореться за життя хлопчика – Кості видалили ліве око, він пережив 30 наркозів і 35 курсів хіміотерапії. Зараз його єдине праве око бачить лише на 40 відсотків і зір може падати далі. Хлопчику обіцяють допомогти в німецькій спеціалізованій клініці – йому призначили дату госпіталізації на 8 лютого, але через відсутність коштів родина не змогла відправити Костю до Німеччини. Дату госпіталізації перенесено. Але для того, щоб Костик таки потрапив до клініки, необхідно терміново дозбирати на лікування 8100 євро.

Велике прохання до всіх - допоможіть зробити так, щоб Костя не спізнився! Допоможіть йому бачити світ і жити в ньому!

Контакти:

Мама Кості - Юлія Іванова +380679610610

Реквізити для переказу :

у гривнях:

КРД «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 322904

ЄДРПОУ 2833710642

Банк отримувача: КРД «Райффайзен Банк Аваль»

Отримувач: Іванова Юлія Володимирівна

Р/р: 2625984210134

Призначення платежу: для зарахування на СКР зг. Дог. № 064364770000 на ім’я Іванова Юлія Володимирівна.

у доларах:

Банк- кореспондент SWIFT-code Account numer

Deutshce Bank Trust Company.New York.USA BKTR US33 04-400-503

The Bank of New York. New York.USA IRVT US 3N 890-0260-688

JPMorgan Chase Bank. New York.USA CHAS US 33 001-1-090891

у євро:

Commerzbank AG.Franfurt am Main COBA DE FF 400 8867087 01

Deutsche Bank AGFranfurt am Main DEUT DE FF 9470329 10

Dresdener Bank AG Franfurt am Main DRES DE FF 0812766900/888

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich.Vienna RZBAATWW 55022305