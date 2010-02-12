Розгадані загадки темної шоколадки

Про користь темного шоколаду чули всі. Так звані флавоноїди, що удосталь містяться в ньому, і втому як рукою знімають, і хворобі Альцгеймера запобігають, і для серцево-судинної системи – чистий вітамін.

Проте, як запевняють британські дослідники, від сучасного темного шоколаду перерахованих чудових ефектів не дочекаєшся. Виробники нерідко очищають його від цілющих флавоноїдів або залишають їх в незначній кількості. Не з шкідливості. Просто ті мають гіркий смак, а це не подобається багатьом покупцям. При цьому те, що шоколад вже не той, на обгортці часто не указується. Ось і виходить: замість зняття втоми смачною шоколадкою ми лише напихаємо себе жирами, цукром і зайвими калоріями. До речі, навіть якісний темний шоколад не можна вантажити в себе без міри. Корисна доза давно розрахована – це 25 г, тобто чверть стандартної стограмової плитки.

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