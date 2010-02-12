У Луцьку почали більше народжувати

У Луцьку протягом минулого року природний приріст населення зріс майже вдвічі.

Як повідомили в прес-службі Луцької мерії, впродовж останніх років в обласному центрі Волині інтенсивність природного приросту збільшилась з 2,6 осіб на 1000 жителів в 2008 році до 5 осіб в 2009 році. Кількість народжених перевищила число померлих лише в 9 регіонах області, зокрема і в обласному центрі.

Загалом, як зазначено в повідомленні, чисельність наявного населення обласного на кінець року становила 210,7 тис. осіб. Впродовж року кількість жителів міста зросла на 1386 осіб. Це відбулось як за рахунок природного приросту - 956 осіб, так і позитивного міграційного сальдо - 430 осіб.