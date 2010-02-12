Британців, що перенесли інсульт, лікуватимуть стовбуровими клітинами

Британська компанія ReNeuron, що спеціалізується на біотехнологіях, отримала дозвіл на використання ембріональних стовбурових клітин (ЕСК) для лікування наслідків інсульту, повідомляє PharmacyEurope.

Методика передбачає введення декількох мільйонів стовбурових клітин у мозок пацієнтів, що перенесли інсульт. За припущеннями фахівців ReNeuron, ці клітини замінять нейрони пошкоджених ділянок мозку, завдяки чому настане поліпшення фізичних і розумових здібностей пацієнта.

Дозвіл на проведення першого етапу клінічних випробувань ReNeuron отримала від Дорадчого комітету з генної терапії Великобританії (Gene Therapy Advisory Committee). Перший учасник досліджень буде лікуватися в одній з лікарень Глазго. Початок випробувань намічено на другий квартал 2010 року.

Всього в рамках першого етапу досліджень ін`єкції ЕСК отримають 12 пацієнтів, що перенесли інсульт за 6-24 місяці до початку лікування. Медики будуть стежити за станом добровольців протягом двох років після введеннях стовбурових клітин.

У разі успішного завершення першого етапу, учені планують провести розширені клінічні випробування. Дослідники відзначили, що під час набору учасників перевага буде віддаватися хворим з більш важкими порушеннями внаслідок інсульту.

Випробування, заплановані компанією ReNeuron, стануть першими подібними дослідженнями, офіційно дозволеними в Європі. На початку 2009 року Управління з контролю за продуктами і ліками США дозволило каліфорнійської біотехнологічної компанії Geron Corp. провести клінічні випробування лікування пацієнтів з травмами спинного мозку за допомогою ЕСК.

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