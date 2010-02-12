Рішення суду щодо фармфірми "Дарниця" - протизаконні

Слідчим відділом прокуратури Київської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням одного з суддів Згурівського району Київської області у скоєнні службового підроблення, зловживанні службовим становищем та винесенні завідомо неправосудного рішення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, в ході розслідування встановлено, що обвинуваченим винесено рішення у цивільних справах за позовами двох громадян, на підставі яких їм протиправно передано право власності на акції ЗАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» загальною номінальною вартістю 420 млн. грн.

На даний час незаконні рішення суду за апеляціями прокуратури Київської області скасовані, провадження за позовами вище вказаних громадян припинено.