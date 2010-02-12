У Москві ортопед вистрілив в око хірургові

В результаті сварки між двома співробітниками московської стоматологічної клініки один з них був госпіталізований з вогнепальним пораненням ока, повідомляє "Life.Ru". Інцидент відбувся в комплексі Московського державного медико-стоматологічного університету (МДМСУ), розташованому на вулиці Вучетіча.

Колотнеча між 43-річним щелепно-лицьовим хірургом Хайруллой Нігматовим і 31-річним ортопедом Дмитром Захаровим відбулася увечері 10 лютого. За версією джерела, причиною сварки між колегами сталі гроші, виручені за установку зубного імпланта.

Повідомляється, що озброєний скальпелем Нігматов накинувся на Захарова. Проте ортопед дістав пістолет і вистрілив хірургові в голову. Куля застрягла в очній ямці. При цьому видання не уточнює, до якого типу зброї належить пістолет Захарова.

Після цього колеги лікарів, що посварилися, викликали бригаду швидкої допомоги, і Нігматов був госпіталізований. Захаров у свою чергу був доставлений у відділення міліції. За його словами, пістолет він використовував для самооборони.

Після допиту ортопед попрямував в травмпункт, щоб зафіксувати тілесні ушкодження, нанесені йому Нігматовим в ході сварки. Співробітники правоохоронних органів вирішують питання про порушення кримінальної справи.

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