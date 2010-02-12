Засинання до 24:00 покращує поведінку підлітків

Якщо підлітки відправлятимуться спати до опівночі, у них покращає поведінка і вони стануть відповідальнішими. Вчені з Університету Кюсю (Японія) з`ясували, що раннє укладання в ліжко робить тинейджерів менш імпульсними - а це означає, що вони рідше скоюють злочини, майже не прогулюють школу і добре складають іспити, повідомляє видання Daily Telegraph.

До речі, встановлено, що погано діти, які погано висипаютьься, мають більший індекс маси тіла, ніж ті, хто спить багато.

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