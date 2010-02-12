Чим небезпечні знежирені продукти?

Знежирені продукти значно втрачають в смаку. І для того, щоб задобрити твої смакові рецептори, виробники щедро напихають свою продукцію цукром. Як і крохмалем, який покликаний поліпшити зовнішній вигляд і консистенцію продуктів. Зрештою, деякі «знежирені» продукти по калорійності можуть перевершувати свої «повноцінні» аналоги, так що уважно читай етикетку.

До того ж, low-fat продукти можуть містити велику кількість транс-жирів, що викликають проблеми з серцем. Не дивлячись на те, що небезпека транс-жирів вже не викликає сумнівів і була доведена, їх застосування все ще не припинене. До речі, маргарин і спреди («легкі» масла) є ще одним джерелом таких жирів.

Постійне вживання знежирених продуктів приводить до розвитку атеросклерозу, виникнення подагри і утворення каменів в жовчному міхурі (дослідження Центру харчування Шеффілдського університету, Великобританія) і хвороб серцево-судинної системи. До того ж, виключення жирів з раціону теж не піде тобі на користь — без них неможливе вироблення ряду гормонів, жовчних кислот, засвоєння жиророзчинних вітамінів і підтримка обміну речовин. Вихід: розумне вживання повноцінних продуктів, що містять ненасичені жири: рослинні олії, горіхи, рибу і морепродукти, авокадо.

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