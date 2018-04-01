Пральні порошки шкодять здоров'ю

Кожен десятий має проблеми із здоров`ям, викликані засобами для прання білизни. Проте ні Procter & Gamble, ні Colgate-Palmolive, ні інші виробники пральних порошків не розкривають повний список хімікатів, посилаючись на комерційні секрети. Учені протестували товари від декількох провідних світових брендів. Всі зразки показали присутність як мінімум одного токсичного компоненту. Всього в продуктах побутової хімії виявили присутність близько 100 летючих органічних сполук, не вказаних на етикетці, зокрема канцерогенні.

Що казати про Росію, коли на думку експертів, кожен четвертий миючий засіб в Росії - підробка. А про безпеку фальшивих пральних порошків і шампунів ніхто не думає. Найчастіше їх роблять з хлорки, солі і отруйних формальдегідів. Що трапиться з людиною після користування такою поганню, залежить тільки від її імунітету.

Небезпека № 1 – пральний порошок може бути шкідливий для здоров`я. Адже нам, а ще гірше, нашим дітям, доводиться надягати річ, яка в пральній машині могла тісно поспілкуватися із справжньою «хімічною зброєю». Попрала синові футболку, він її надів, а потім у нього червоні плями на тілі. Алергія. Чому? Грішимо на їжу, ліки, пил і на пухнастого кота. А дарма - дерматит, кропив`янка, риніт і навіть бронхіальна астма можуть викликатися саме алергією на «безпечний» і до того ж «приємно пахнучий» порошок.

Найгірше, що жертвами недорогих пральних порошків стають діти, які найуразливіші до підступних проявів алергії. Тільки у Москві і Московській області, згідно дослідженням Інституту алергології і клінічної імунології, алергією на побутову хімію страждає понад 200 тисяч осіб, а «приємний» запах – це лише аромати, покликані заглушити справжній запах отруйних випаровувань.

Правильний пральний порошок повинен бути без запаху, і на ньому повинна бути наклейка – сертифікат про те, що він пройшов перевірку на гіпоалергенність у відомій медичній установі.

Не полінуйтеся і наведіть довідки по інтернету, хто видав подібний висновок про гіпоалергенність того або іншого засобу по догляду за одягом.

Небезпека № 2 – широко розрекламований західний бренд. При покупці дивіться не на марку, а на цінник. Ну, не продаються у Франції якісна пральні порошки за 1-2 євро! Значить, ви маєте справу або з відвертою підробкою, або з так званим ліцензійним продуктом, якість якого часто відрізняється від оригіналу точно так, як бутикові джинси від виробу з речового ринку з тим же лейблом.

Небезпека № 3 – так звана універсальність. У боротьбі за покупця, особливо в період кризи, торговці побутовою хімією в рекламі роблять ставку на універсальність свого миючого засобу. Вони закликають нас заощадити і купити порошок, який з однаковим успіхом відпере шерстяне плаття, тюлеві штори, бавовняну нижню білизну, та ще і попутно все це вибілить і плями виведе на додачу. Все це глибока помилка, яка може привести до раптової загибелі ваших улюблених предметів гардеробу.

medicus.ru