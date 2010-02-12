Сауна - для краси шкіри

Сауна корисна для здоров`я, це знає багато хто, але чи допомагає вона стати красивішою? Виявляється, так. Фахівці розповіли, як перебування в сауні діє на шкіру.

Як завжди не обійшлося без досліджень. У експерименті взяли участь жінки-добровольці. Вони проводили в сауні різну кількість часу, а учені спостерігали, як висока температура діє на шкіру.

У результаті з`ясувалося, що вже через 2 хвилини перебування в сауні температура на поверхні шкіри піднімається до 41 градуса Цельсія.

При цьому розширюються капіляри, прискорюється кровообіг, поліпшується стан шкірних покривів, підвищуються їх захисні функції. Шкіра починає дихати, оскільки висока температура покращує процес засвоєння кисню клітинами дерми.

Регулярні відвідини сауни вирівнюють колір шкіри, роблять її більш оксамитовою, м`якою і гладкою.

beauty.passion.ru