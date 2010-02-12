Сільським лікарям дозволять торгувати ліками

Медичним фахівцям, що працюють в сільській місцевості, дозволять займатися фармацевтичною діяльністю. Відповідний законопроект, розроблений групою депутатів під керівництвом голови думського Комітету з охорони здоров`я Ольги Борзової, внесений на розгляд Держдуми Росії.

За словами авторів законопроекту, в Росії існує велика кількість сільських населених пунктів, в яких, через брак фахівців з фармацевтичною освітою, відсутні аптеки. З цієї причини жителі таких сіл вимушені купувати ліки за межами місця проживання.

29 січня 2010 року Держдума Росії прийняла в першому читанні проект закону "Про обіг лікарських засобів", згідно якому продаж ліків в селах зможуть здійснювати організації, що мають ліцензію на фармацевтичну діяльність, наприклад, лікарні і фельдшерсько-акушерські пункти.

Крім того, автори законопроекту пропонують відмовитися від використання контрольно-касових апаратів в сільських центрах загальної лікарської практики, амбулаторіях і фельдшерсько-акушерських пунктах.

На думку депутатів, ухвалення законопроекту дозволить вирішити проблему забезпечення лікарськими засобами жителів сільських населених пунктів, в яких немає аптек.

ami-ass.ru